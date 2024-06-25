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Başkan Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 20:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede çok net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "İnşallah yaz aylarında daha etkin operasyonlar yapacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.
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