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Başkan Erdoğan: Olayların tek sorumlusu Özel ve şürekası

Başkan Erdoğan: Olayların tek sorumlusu Özel ve şürekası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 18:24
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kritik Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirterek 'Avrupalı dostlarımız Türkiye ile ilişkilerin önemimi anladı Türkiye-AB ilişkileri için umut verici' dedi. Polise saldırılara ilişkin Erdoğan 'Polisime saldıranlar sokak teröristleri. Sokak teröristlerine kucak açanlar polisimizin çocuklara pamuk şeker dağıtmasını diline doluyor' dedi. İBB'nin yolsuzluk soruşturmasının ardından yaşananlara ilişkin Başkan Erdoğan muhalefete sert tepki göstererek 'CHP polise taşla saldırılmasını sorun etmiyor. Camimizin avlusunu meyhaneye çevirdiler. Özgür Özel şuursuzluk örneği sergiledi. Şehir eşkıyaları 123 polisimizi yaraladı.' dedi.
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