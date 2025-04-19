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Başkan Erdoğan: Nüfustaki azalma bir beka sorunu, savaştan daha tehlikeli!

Başkan Erdoğan: Nüfustaki azalma bir beka sorunu, savaştan daha tehlikeli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 21:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 5. Olağan Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de nüfustaki azalma eğiliminin altını çizerek, "Bu bir beka meselesidir ve savaştan daha tehlikelidir" dedi. Başkan Erdoğan, ardından Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta CHP lideri Özgür Özel’i, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sözleri üzerinden eleştirdi.
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Başkan Erdoğan: Nüfustaki azalma bir beka sorunu, savaştan daha tehlikeli!
Nüfustaki azalma bir beka sorunu, savaştan daha tehlikeli!
"Nüfustaki azalma bir beka sorunu, savaştan daha tehlikeli!"
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