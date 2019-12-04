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04.12.2019
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne böyle geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor. Liderler Aile Fotoğrafı çektirdikten sonra toplantıya geçti. Erdoğan ve ABD lideri Trump, aile fotoğrafında yan yana olması dikkat çekti.
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