Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne böyle geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor. Liderler Aile Fotoğrafı çektirdikten sonra toplantıya geçti. Erdoğan ve ABD lideri Trump, aile fotoğrafında yan yana olması dikkat çekti.