25 Eylül 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Nahçıvan'da! İlham Aliyev böyle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Başkan Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçaktan inişinde karşıladı. Aliyev ile yapılacak görüşmenin ana gündemi ise Zengezur Koridoru. Liderlerin ele alması beklenen bir diğer konu ise Azerbaycan tarafından Karabağ'da Ermenistan'a karşı yapılan başarılı anti terör operasyonu olacak.