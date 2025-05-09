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Başkan Erdoğan: MÜSİAD’ın dayanışmasının kalbimde hep müstesna yeri oldu

Başkan Erdoğan: MÜSİAD'ın dayanışmasının kalbimde hep müstesna yeri oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “28 Şubat'ın atmosferinin devam ettiği günlerde MÜSİAD'ın dayanışmasının kalbimde hep müstesna yeri oldu. MÜSİAD her zaman adaletten, hukuktan yana güçlü duruş sergiledi. MÜSİAD hak ve özgürlüklerle birlikte her alanda destan yazdılar.” dedi.
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Başkan Erdoğan: MÜSİAD’ın dayanışmasının kalbimde hep müstesna yeri oldu
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