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08.11.2019

Başkan Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesinin cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan namazdan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun Eyüpsultan Camisinde kılınan cenaze namazına iştirak etti. Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra burada, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

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