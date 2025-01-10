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Başkan Erdoğan muhalefetin hizmet düşmanlığı yapmasına tepki gösterdi

Başkan Erdoğan muhalefetin hizmet düşmanlığı yapmasına tepki gösterdi

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 15:24
Muhalefetin millete hayrı dokunan hiçbir işin uçun tutmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etti. Yol yaptık karşı çıktılar, havalimanı yaptık çamur attılar. Tünel köprü yaptık mutlaka bir kulp taktılar. Millete hayrı dokunan işlerin ucundan tutmadılar. Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çeken muhalefet olmasa ülkemiz daha farklı konumda olurdu. Hizmet edeceğimiz enerjiyi muhalefetin sabotajlarını savurmak için harcadık. Muhalefette isimler değişse de zihinler değişmiyor” dedi.
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Başkan Erdoğan muhalefetin hizmet düşmanlığı yapmasına tepki gösterdi
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