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Başkan Erdoğan: Muhalefet mandacılık zihniyetinden kurtulamadı!

Başkan Erdoğan: Muhalefet mandacılık zihniyetinden kurtulamadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 19:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu ve "Muhalefet, yolsuzluk soruşturmalarının üstünü örtmek için batıya ve batılı medya kuruluşlarına yalvarırken, biz Türkiye’nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Muhalefet mandacılık zihniyetinden kurtulamadı!
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