Başkan Erdoğan - Merkel görüşmesi Alman basınında geniş yankı buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında üçlü zirve gerçekleşti. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili hazır olduğu ifade edildi. Peki Erdoğan – Merkel görüşmesi Almanya’da nasıl yankı buldu? Sabah Gazetesi muhabiri İsmail Erel detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında üçlü zirve gerçekleşti. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili hazır olduğu ifade edildi. Peki Erdoğan – Merkel görüşmesi Almanya'da nasıl yankı buldu? Sabah Gazetesi muhabiri İsmail Erel detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Erel, "Görüşme Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Almanya'daki gazete ve televizyonlar liderler arasındaki görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalması için ne gibi adımlar atılabileceğini tartıştığını yazdı." ifadelerini kullandı.