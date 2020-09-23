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Başkan Erdoğan - Merkel görüşmesi Alman basınında geniş yankı buldu

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Giriş: 23.09.2020 10:30
Güncelleme:23.09.2020 10:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında üçlü zirve gerçekleşti. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili hazır olduğu ifade edildi. Peki Erdoğan – Merkel görüşmesi Almanya’da nasıl yankı buldu? Sabah Gazetesi muhabiri İsmail Erel detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında üçlü zirve gerçekleşti. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili hazır olduğu ifade edildi. Peki Erdoğan – Merkel görüşmesi Almanya'da nasıl yankı buldu? Sabah Gazetesi muhabiri İsmail Erel detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Erel, "Görüşme Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Almanya'daki gazete ve televizyonlar liderler arasındaki görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalması için ne gibi adımlar atılabileceğini tartıştığını yazdı." ifadelerini kullandı.

Fransız basınında Başkan Erdoğan-Macron görüşmesine büyük ilgi FRANSIZ BASININDA BAŞKAN ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİNE BÜYÜK İLGİ
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Üçlü Doğu Akdeniz zirvesi! Başkan Erdoğan Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü SON DAKİKA: ÜÇLÜ DOĞU AKDENİZ ZİRVESİ! BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL VE AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ

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