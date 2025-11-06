Başkan Erdoğan: Kütüphaneler ilmimize damga vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Millet Kütüphanesi herkesin hizmetinde. Kütüphaneler ilmimize damga vurdu. Genlere çorba, içecek ve kek ikram ediyoruz. 2026’da yeni kütüphaneler açacağız. Çıtayı her gün daha yükseğe taşıyoruz. Kitap ve alim hep merkezde.” dedi.

