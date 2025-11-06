Başkan Erdoğan: Kütüphaneler ilmimize damga vurdu

06 Kasım 2025, Perşembe

Giriş: 06.11.2025 14:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Millet Kütüphanesi herkesin hizmetinde. Kütüphaneler ilmimize damga vurdu. Genlere çorba, içecek ve kek ikram ediyoruz. 2026’da yeni kütüphaneler açacağız. Çıtayı her gün daha yükseğe taşıyoruz. Kitap ve alim hep merkezde.” dedi.
