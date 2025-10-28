28 Ekim 2025, Salı
Başkan Erdoğan: “Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan’da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Uluslararası hukuk insanlara artık güven vermiyor. Bosna’da, Suriye’de ve Gazze’de bunu açıkça gördük. Bu düzen kurtlar sofrasına dönmüş durumda. Günümüzde onurlu yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü ve caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz” dedi.