Başkan Erdoğan: Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz

Başkan Erdoğan: “Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 16:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan’da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Uluslararası hukuk insanlara artık güven vermiyor. Bosna’da, Suriye’de ve Gazze’de bunu açıkça gördük. Bu düzen kurtlar sofrasına dönmüş durumda. Günümüzde onurlu yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü ve caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz” dedi.
