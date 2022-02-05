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Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

A Haber
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Giriş: 05.02.2022 15:32
Güncelleme:05.02.2022 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafif belirtiler üzerine yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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