05 Şubat 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafif belirtiler üzerine yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.