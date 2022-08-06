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Başkan Erdoğan Kocaeli’de İmam Hatip Ortaokulu açılışına katıldı

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Giriş: 06.08.2022 23:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu kurdele kesim törenine katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, hafızlık öğrencileri ilahi seslendirdi. Başkan Erdoğan, programda kendisine "Tayyip dede" diye seslenen bir çocuğa da bebek hediye etti.

Başkan Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" ile "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" için geldiği Kocaeli'de, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, hafızlık öğrencileri ilahi seslendirdi.

Daha sonra Başkan Erdoğan, "Dualar yapıldı, dolayısıyla biz şimdi sadece kurdeleyi keseceğiz. Makaslar da bugünün hatırasına bizlerde kalacak. Ya Allah bismillah." ifadelerini kullanarak, öğrencilerle okulun açılış kurdelesini kesti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HEDİYE

Başkan Erdoğan, programda kendisine "Tayyip dede" diye seslenen bir çocuğa da bebek hediye etti.

TÖRENDE KİMLER YER ALDI?

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.

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