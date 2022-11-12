14 Kasım 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı: sen kimsin?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerle söyleyişi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Temiz para bulacağım, temiz para getireceğim” vurgusuyla İngiltere’ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen kimsin?" diyerek çok sert çıktı.