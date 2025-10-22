Başkan Erdoğan: Kapsamlı bir ekonomik program yürütüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'ne gönderdiği mesajda, "22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin geniş bir yelpazede bildirilerini tebliğ edeceği kongre, inanıyorum ki gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacaktır" dedi.