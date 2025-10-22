22 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan: Kapsamlı bir ekonomik program yürütüyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'ne gönderdiği mesajda, "22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin geniş bir yelpazede bildirilerini tebliğ edeceği kongre, inanıyorum ki gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacaktır" dedi.