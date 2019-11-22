Başkan Erdoğan İzmir'de cami açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirirken, "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur." açıklamasında bulundu.