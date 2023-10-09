Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi sürüyor. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

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