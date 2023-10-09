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Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 19:28
Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi sürüyor. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.
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Başkan Erdoğan Herzog ile görüştü
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