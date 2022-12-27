Başkan Erdoğan, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde İsrail Büyükelçisi Irit Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Lillian'ın Başkan Erdoğan'a Türkçe "Nasılsınız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Sağ olun, siz nasılsınız?" diye sordu. Lillian'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.