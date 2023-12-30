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Başkan Erdoğan imzaladı! 1 Ocak'ta ücretsiz ulaşım!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 09:16
1 Ocak 2024 için 'ücretsiz taşıma' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban, İstanbul'da da Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet verecek.
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