Başkan Erdoğan: İlim Yayma Cemiyeti gönül hareketidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti programına bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyeti'nin kimliğinin omuzlarımıza yüklediği yükü her zaman layıkıyla taşımaya gayret ettik. İlim yayma hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Bizim de hikayemizdir. İlim yayma ocağı tütmeye hala devam ediyor. İman varsa, imkan da vardır." dedi.

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