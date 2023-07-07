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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesinden ilk görüntüler

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Giriş: 07.07.2023 21:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme 21.00'da başladı.
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