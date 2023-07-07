07 Temmuz 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesinden ilk görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme 21.00'da başladı.