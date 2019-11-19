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19.11.2019

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında TBMM'de kritik görüşme

Son dakika ahebrine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti ve MHP kurmayları da ikilinin yanında yer aldı.

BAHÇELİ İLK KEZ TBMM'YE GELMİŞTİ

Tedavisinin ardından genel merkezde çalışmalarına devam eden Devlet Bahçeli, bugün TBMM'ye geldi. Tedavi sonrası ilk kez TBMM'ye gelen Devlet Bahçeli'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

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