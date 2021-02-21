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Başkan Erdoğan Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için düzenlenen cenaze törenine katıldı

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Giriş: 21.02.2021 14:17
Güncelleme:21.02.2021 14:22
Son dakika haberleri... Türk ve İslam dünyasının önde gelen ilim adamlarından Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için düzenlenen cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Muhterem hocamızı İmam Hatip okulu yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar fırsat buldukça hep ziyarete gittim. Ziyaretlerimde kendisinden çok ama çok istifade ettim." dedi.
Başkan Erdoğan Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için düzenlenen cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için düzenlenen cenaze törenine katıldı
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