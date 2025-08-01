Başkan Erdoğan gençlere seslendi: "Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere boyun eğmeyin"

Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Final Programı’nda gençlere hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son LGS tartışmaları üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekti. “Size iftira atacaklar, kara çalacaklar ama siz yılmayacaksınız” diyen Erdoğan, “Moralinizi bozmayın, onlara en güzel cevabı başarılarınızla verin” mesajı verdi. Gençlere güvenini bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan, “Bu milletin evlatlarısınız, şevkinizi kimse kıramaz” dedi.

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