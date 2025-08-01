01 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan gençlere seslendi: "Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere boyun eğmeyin"
Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere boyun eğmeyin

Başkan Erdoğan gençlere seslendi: "Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere boyun eğmeyin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2025 19:29
Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Final Programı’nda gençlere hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son LGS tartışmaları üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekti. “Size iftira atacaklar, kara çalacaklar ama siz yılmayacaksınız” diyen Erdoğan, “Moralinizi bozmayın, onlara en güzel cevabı başarılarınızla verin” mesajı verdi. Gençlere güvenini bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan, “Bu milletin evlatlarısınız, şevkinizi kimse kıramaz” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere boyun eğmeyin
İETT ve İSFALT ihalelerine fesat karıştırıldı
İETT ve İSFALT ihalelerine fesat karıştırıldı
Kısa sürede kripto imparatorluğuna...
Kısa sürede kripto imparatorluğuna...
Terörsüz Türkiye komisyonu 5 Ağustos’ta toplanacak
Terörsüz Türkiye komisyonu 5 Ağustos'ta toplanacak
Kardeşlerimizle Gazze’de şükür namazı kılacağız
"Kardeşlerimizle Gazze'de şükür namazı kılacağız"
Başkan Erdoğan gençlere seslendi!
Başkan Erdoğan gençlere seslendi!
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA’ya sahip çıkan net mesaj!
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA’ya sahip çıkan net mesaj!
Gazze’deki vahşete en güçlü tepki veren ülke Türkiye’dir
"Gazze'deki vahşete en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir"
Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti!
Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti!
Filistin’in haklı davasına sessiz kalamayız
“Filistin'in haklı davasına sessiz kalamayız"
Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni’yi ağırladı!
Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi ağırladı!
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına yeni gelişme
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına yeni gelişme
İBB soruşturmasında 9 tutuklama talebi
İBB soruşturmasında 9 tutuklama talebi
Daha Fazla Video Göster