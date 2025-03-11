Başkan Erdoğan: Filistin var olmaya devam edecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde böl, parçala, yönet taktiğine dayalı yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Burada şunu altını çizerek tekrar söylemek isterim. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir. Ham hayaller peşinde koşanlara Filistin'in efsanevi şairi Mahmut Derviş'in şu anlamlı şiirini hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir mendil işleyeceğim yarına kadar gözlerine sunduğum şiirlerle süslü ve 1 cümleyle baldan ve öpücüklerden tatlı. Bir Filistin vardır. Bir Filistin. Unutmayın gene var." ifadelerini kullandı.

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