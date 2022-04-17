Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: İsrail'in Mescid-İ Aksa'ya saldırılarını kınıyorum

Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim." dedi. Başkan Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınayarak "Filistin'in her daim yayındayız" mesajını verdi.

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