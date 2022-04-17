17 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: İsrail'in Mescid-İ Aksa'ya saldırılarını kınıyorum
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim." dedi. Başkan Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınayarak "Filistin'in her daim yayındayız" mesajını verdi.