Başkan Erdoğan: Ferdi Tayfur’un vefatı hepimizi üzdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasına vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur ve Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, Amasya ve Ankara Milletvekilimi Ahmet İyimaya ile ilgili açıklamalarıyla başladı. Başkan Erdoğan "2025 yılının ilk iki haftasında hepimizi müessir eden iki acı haber aldık." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Ferdi Tayfur’un vefatı hepimizi derinden üzmüştür." dedi.

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