Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakı'daki HDP İl Binası önünde evlatları için nöbet tutan annelerle konuştu. Telefonla temas kuran Başkan Erdoğan, "6 aydan fazla bir zamandır verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.