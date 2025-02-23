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Başkan Erdoğan: Enflasyondaki düşüş hızla devam edecek | AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan: Enflasyondaki düşüş hızla devam edecek | AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 13:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Partideki isimlerin değişmesini değerlendiren Erdoğan, 'Buradaki isimler fanidir. Kadrolarımız değişken olabilir ama ilkelerimiz sabittir.' mesajını verdi. Siyaset ile silahın bir arada olamayacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin safralarından kurtulacağı günlerin yakın olduğunu belirtti. Öte yandan TÜSİAD'a da tepki gösteren Erdoğan 'Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyaset dönemi bitmiştir.' dedi. Ekonomiyle ilgili de konuşan Erdoğan, Türkiye'nin heyecan verici bir atılımın eşiğinde olduğunu ifade etti. Öte yandan Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nın detaylarını açıklayan Erdoğan, kira ve konut fiyatlarında dengeyi sağlayacak adımlar atacaklarını vurguladı.
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