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Başkan Erdoğan: Enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor

Başkan Erdoğan: Enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 15:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Reform programı ile ekonomimizi güçlendirdik. Programın en önemli hedeflerinden biri vatandaşı hayat pahalılığından kurtarmak. Son 2 yılda ciddi mesafe kat ettik. 11 aydır enflasyon kesintisiz. düşüyor. Son 40 ayın en düşüğüne ulaştık. Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl da sürdürüyoruz.” dedi.
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Başkan Erdoğan: Enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor
Enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor
"Enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor
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