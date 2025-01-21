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Başkan Erdoğan duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında 1 günlük milli yas

Başkan Erdoğan duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında 1 günlük milli yas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 19:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin ihmali olanların hukuk önünde hesap vereceğini duyuran Başkan Erdoğan facia nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini belirterek 'Gün siyaset yapma günü değil bir ve beraber olma günüdür' şeklinde konuştu. Başıboş köpek dehşetine değinen Başkan Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem Teker'in ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirterek 'Siyasi parti fark etmeksizin tüm belediyeler yasalar gereği kendi görevlerini yerine getirmek zorundadır. Bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız.' dedi.
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Başkan Erdoğan duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında 1 günlük milli yas
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