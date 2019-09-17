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17.09.2019

Başkan Erdoğan dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'in zaferini böyle takip etti |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Kübalı Oscar Pino Hinds arasındaki müsabakayı izledi. Erdoğan, rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. O anlar ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kübalı Oscar Pino Hinds 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Rıza Kayaalp 4 kez üst üste dünya şampiyonu olan ilk Türk güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı.

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.

Rıza Kayalp'in dünya şampiyonu olduğu mücadelenin hemen bitiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebriklerini iletti. Milli gururumuz , 'a şampiyonluğa nasıl ulaştığını anlattı ve tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Son dakika: Dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalpin ilk sözleri: Türk halkına hediyemiz olsun |Video ŞAMPİYONDAN İLK SÖZLERİ: TÜRK HALKINA HEDİYEMİZ OLSUN |VİDEO

TARİHİ ZAFER

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

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