18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.09.2019

Son dakika: Dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'in ilk sözleri: Türk halkına hediyemiz olsun |Video

Son dakika haberi: Milli sporcu, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Minderden indiği gibi canlı yayında ilk duygularını paylaşan Kayaalp, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Tabii ki her zaman olduğu bizi ilk tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Madalyayı Türk halkına hediyemiz olsun. Her şey onlar için. Çok mutluyum, gururluyum." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ronaldo’nun duygusal anı! Babasının görüntüleri...
Ronaldo’nun duygusal anı! Babasının görüntüleri...
Erdoğan, Nihat Özdemir'i kabul etti
Erdoğan, Nihat Özdemir'i kabul etti
Şampiyondan ilk sözler: Çok mutluyum, gururluyum
Şampiyondan ilk sözler: Çok mutluyum, gururluyum
Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
'Aslan'dan Devler Ligi videosu!
'Aslan'dan Devler Ligi videosu!
Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?
Maç sonu flaş sözler: 9-2 bitebilirdi
Maç sonu flaş sözler: 9-2 bitebilirdi
Bu organize kardeşim! Terim'in dediği gibi...
"Bu organize kardeşim! Terim'in dediği gibi..."
Galatasaray'da Belhanda şoku!
Galatasaray'da Belhanda şoku!
Aylık bir çuval fındığa transfer oldu
Aylık bir çuval fındığa transfer oldu
Beni benzin döküp yakarlardı
"Beni benzin döküp yakarlardı"
Daha Fazla Video Göster