Son dakika: Dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'in ilk sözleri: Türk halkına hediyemiz olsun |Video

Son dakika haberi: Milli sporcu, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Minderden indiği gibi canlı yayında ilk duygularını paylaşan Kayaalp, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Tabii ki her zaman olduğu bizi ilk tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Madalyayı Türk halkına hediyemiz olsun. Her şey onlar için. Çok mutluyum, gururluyum." dedi.