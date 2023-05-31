31 Mayıs 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi milletten güven oyu almıştır
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimi sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı sisteminin milletten güven oyu almasıdır. Bu seçimler son noktayı koymuştur. Koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. Buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. Sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları atacağız. Şahlanış dönemine liderlik edecek Kurumsal bir yapıyı inşa edeceğiz. Kazanımlara halel getirmeyeceğiz. Siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde uyum içinde çalışacağız.” dedi.