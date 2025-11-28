28 Kasım 2025, Cuma

Bakan Göktaş: Aile kurumunun zayıflaması demografik sorunların temelinde yatıyor

Bakan Göktaş: “Aile kurumunun zayıflaması demografik sorunların temelinde yatıyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya’daki “Şehir ve Aile Şurası”nda demografik dönüşümün aile yapısındaki etkilerine dikkat çekerek, “Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,11’e geriledi, çocuklu hane oranı hızla düşüyor. Temel sorun, aile kurumunun zayıflaması” dedi. Göktaş, aileyi ve nüfus yapısını güçlendirmeye yönelik 2025 Aile Yılı kapsamında 15 binden fazla etkinlik gerçekleştirildiğini vurguladı.
