Bakan Tunç: “HSK teftiş kurulundaki dosyalar hızla sonuçlandırılmalı”

Giriş: 28.11.2025 14:04
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Teftiş Kurulu’nun 2023-2025 yılları arasında açılan inceleme ve soruşturma dosyalarına ilişkin verilerini paylaştı. Tunç, 2025 yılında gelen 1861 dosyadan 1331’inin neticelendiğini belirterek, bekleyen dosyaların hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.
