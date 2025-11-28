28 Kasım 2025, Cuma
Bakan Tunç: “HSK teftiş kurulundaki dosyalar hızla sonuçlandırılmalı”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Teftiş Kurulu’nun 2023-2025 yılları arasında açılan inceleme ve soruşturma dosyalarına ilişkin verilerini paylaştı. Tunç, 2025 yılında gelen 1861 dosyadan 1331’inin neticelendiğini belirterek, bekleyen dosyaların hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.