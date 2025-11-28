28 Kasım 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Terörsüz Türkiye’yle birlikte terörsüz bir bölge kuracağız”
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’yle birlikte terörsüz bir bölge kuracağız

TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Terörsüz Türkiye’yle birlikte terörsüz bir bölge kuracağız”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 13:32
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “Bu memlekette bir tek kişiyi dahi terör örgütlerine kaptırmayacağız. Terör belasını artık geride bırakıyoruz” dedi. İsrail’in ateşkesi sürekli ihlal ettiğini belirten Kurtulmuş, küresel sistemin adaletsizliklerine dikkat çekerek “Yeni bir Birleşmiş Milletler ve yeni bir dünya düzeni sizin zamanınızda kurulacaktır” ifadelerini kullandı.
