Kurultay sonrası CHP’de değişim olacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 13:43
CHP, son iki yılda beşinci kez kurultay için toplandı. Özgür Özel’in tek aday olarak yarıştığı kurultayda gözler hem Genel Başkanlık seçimine hem de muhalefetin vereceği mesaja çevrildi. Parti Meclisi (PM) seçimleri ise dikkatle takip edilecek bir diğer kritik başlık olarak öne çıkıyor. Kurultay notlarını A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.
