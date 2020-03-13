Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne kıldı. Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.

Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.



Başkan Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye gitti.



Erdoğan namazını burada eda etti.