13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.03.2020

Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne kıldı. Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.

Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.

Başkan Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için camiye gitti.

Erdoğan namazını burada eda etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Diyanet'ten virüs tedbirleri!
Diyanet'ten virüs tedbirleri!
Diyanet'ten Cuma Hutbesi'nde corona virüs uyarısı
Diyanet'ten Cuma Hutbesi'nde corona virüs uyarısı
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk A Haber'e açıkladı
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk A Haber'e açıkladı
İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davasında flaş gelişme!
İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davasında flaş gelişme!
Bakan Kasapoğlu açıkladı: O ücret alınmayacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: O ücret alınmayacak
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı artıyor!
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı artıyor!
İkinci vaka sonrası uzman isimden önemli uyarılar
İkinci vaka sonrası uzman isimden önemli uyarılar
3 ilde Kapan-8 operasyonu başladı
3 ilde Kapan-8 operasyonu başladı
Otogarlarda koronavirüs yoğunluğu!
Otogarlarda koronavirüs yoğunluğu!
İkinci vakadan sonra bilim kurulunun toplanması bekleniyor
İkinci vakadan sonra bilim kurulunun toplanması bekleniyor
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası!
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası!
Daha Fazla Video Göster