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Başkan Erdoğan CHP-İYİ Parti arasındaki "ayrı aday" gerilimini yorumladı: Bunların ne dediğinden çok ne yapacaklarını bekleyip görmek lazım

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Giriş: 11.09.2023 15:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'da katıldığı 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne sonrası dönüş yolculuğunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki "ayrı aday" gerginliğine de değinirken "Bunlar sabah başka akşam başka konuşurlar. İşte bu yüzden bunların ne dediğinden çok ne yapacaklarını bekleyip görmek lazım." dedi. Ekrem İmamoğlu'nun "Ben İstanbul'a mühürlüyüm" sözlerini de yorumlayan Erdoğan "Mühür vurmakla bu iş olmuyor. Hangi sel afetinde giydin çizmeleri geldin sel afetiyle mücadele ettin?" dedi. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Türk askerine yönelik alçak bir iftirada bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında da konuşan Başkan Erdoğan "Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin Türkiye’nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür. Bu iftiralar cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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