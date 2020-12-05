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Başkan Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

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Giriş: 05.12.2020 22:47
Güncelleme:05.12.2020 22:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de bir dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı.

Başkan Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden akşam saatlerinde çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Başkan Erdoğan, evinin güzergahında bulunan bir pastaneye uğrayarak alışveriş yaptı.

Erdoğan'ın pastaneden dondurma alarak çalışanlarla bir süre sohbet etti.

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