Başkan Erdoğan: Hedefimize yaklaşıyoruz! Adres ülke olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ninde yaptığı konuşmanın önemli bir kısmını klip şeklinde paylaştı. Başkan Erdoğan'ın Twitter mesajında, "Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Türkiye ile birlikte uluslararası arenada da milli sanayi kuruluşu TEİ'nin sektörün en önemli oyuncuları arasında yer almasını hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Bir motorun geliştirilmesi için yurt içinde yazılımından malzemesine çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun TEİ artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Turboşaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test alt yapısı da tesis ediyoruz. Bu alt yapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, altay tankı, İHA'lar ve füzelerimiz ile birçok platformumuzun çeşitli güç sınıflarındaki motorlarını da geliştiriyoruz. Allah'ın izniyle yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız."

Erdoğan, helikopter turboşaft motoruyla açılan yoldan diğer savunma sanayi araçlarının motorlarının tamamı yapılana kadar ilerlemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Bir yandan TUSAŞ'ın, diğer yandan özel sektör kuruluşlarımızın gayretleriyle Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayisini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.