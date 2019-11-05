Başkan Erdoğan: Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(PKK) Sokakları vandallara bırakmadık temizledik. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere gerekli cevabı verdik." dedi. Erdoğan, ABD ve Fransa'nın Türkiye karşıtı kararlarına "Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu." sözleriyle sert tepki gösterdi. Trump'ın gönderdiği mektuba gönderme de yapan Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin istiklaline onuruna halel getirecek her türlü davranışı teklifi peşinen reddediyor sahiplerine iade ediyoruz. Evet… Bugünkü mektubumuz bu kadar." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, toplantı çıkışı yaptığı açıklamada, "ABD'ye gidecek misiniz sorusuna" Telefon görüşmesi sonrası nihai kararı vereceğim” dedi.