Başkan Erdoğan "Biz işleteceğiz" dedi: Nadir elementlerde Türkiye'nin hedefi ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde nadir elementler konusuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan Eskişehir'de 125.000 metrekare sondaj yapıldığını ve 694 milyon ton da değerli element keşfedildiğini, bunların yakın zamanda çıkartılacağını söyledi ve "Bunları satmayacağız, bunları biz işletiyoruz" dedi. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Gazeteci Emin Pazarcı, Dış Politika Analisti Yeliz Albayrak ve Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.