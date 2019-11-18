Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde! Bizim derdimiz insandır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda hitap etti. "Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir" diyen Erdoğan, "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık." açıklamasında bulundu. Öte yandan Türkiye'nin 'merhamet eli'ne dikkat çeken Erdoğan, Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir." şeklinde konuştu ve "Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insandır." mesajını verdi.