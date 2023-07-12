Başkan Erdoğan - Biden görüşmesinin perde arkasını A Haber'de anlattı! Çarpıcı detay: Tam arkamdaki otelde...

ABD ile yeni sayfa mı açılıyor? Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden neleri konuştu? NATO Zirvesi’ni takip eden gazetecilerden Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, kritik görüşmenin arka planını A Haber’de anlattı.

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