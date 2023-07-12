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Başkan Erdoğan - Biden görüşmesinin perde arkasını A Haber'de anlattı! Çarpıcı detay: Tam arkamdaki otelde...

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 09:59
ABD ile yeni sayfa mı açılıyor? Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden neleri konuştu? NATO Zirvesi’ni takip eden gazetecilerden Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, kritik görüşmenin arka planını A Haber’de anlattı.
Erdoğan - Biden görüşmesinin perde arkası ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

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Erdoğan - Biden görüşmesinin perde arkası
Erdoğan - Biden görüşmesinin perde arkası
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