Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün MHP lider Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Bugün de Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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