Başkan Erdoğan Batman’daki Gençlerle Buluşma Programı'nda "Mektebin Bacaları" adlı türküye eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman’daki "Gençlerle Buluşma Programı" çok renkli görüntülere sahne oldu. Programda Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Müzik Topluluğu, "Dar Hejîrokê" adlı Kürtçe şarkıyı seslendirdi. Başkan Erdoğan, "Mektebin Bacaları" adlı türküye eşlik etti. İşte o anlar...

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