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Başkan Erdoğan- Barzani zirvesinin perde arkası

Başkan Erdoğan- Barzani zirvesinin perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 01:19
Ankara'da "Suriye ve PKK" konu başlıklı masa kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını bildirdiği ifade edildi. Bilindiği üzere IKBY, PKK-YPG konusunda Ankara'ya müzahir bir tutum içerisinde. Mesrur Barzani "Türkiye, PKK’ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK, Kürtlük iddiasında bulunuyorsa silah indirsin" diyor. Neçirvan Barzani ise "PKK bir çözümün olmasını istiyorsa bu eylemlerini terk etmelidir. Türkiye’deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir" görüşünü savunuyor. Başkan Erdoğan- Barzani zirvesinin perde arkası A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.
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